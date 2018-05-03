Cinayetin altından iki aşığın kıskançlığı çıktı!

Özel bir firmada şoför olarak çalışan Murat Gülbal, bir süre önce işe gitmek için evinden çıkmış, bir daha da kendisinden haber alınamamıştı. Gülbal’ın cesedi 7 günün ardından Bartın’da 4 katlı bir binanın bodrumunda bulundu. Soruşturma başlatan polis, Gülbal’ın son görüştüğü 2 çocuklu Şadiye Şadiye’nin ismine ulaştı. Kadının çelişkili ifadeleri üzerine soruşturmayı onun üzerinde yoğunlaştırdı ve Şadiye Ö. sonunda olayın nasıl gerçekleştiğini itiraf etti.

‘Murat evdeyken Bahattin aradı’



Şadiye Ö’nün ifadesine göre 27 Nisan’da 09.00 sıralarında evine geldiğinde Murat Gülbal’ın evde olduğunu gördü. Birlikte sohbet edip kahvaltı yaptılar. Daha sonra kendisine ilgi duyan arkadaşının kocası Bahattin Ö. Telefona aradı. ‘Evde biri mi var?’ diye sordu. O da erkek arkadaşının olduğunu söyledi. Bahattin de ‘oraya geliyorum’ diyerek telefonu kapattı. ‘



‘Havlu ile boğdu’



13.00 sıralarında eve geldi. Gelir gelmez Murat Gülbal’a saldırdı. Boğuşmaya başladılar. Bahattin daha güçlü çıktı. Evde bulunan havlu ile Murat Gülbal’ı boğdu. ‘Eğer kimseye anlatırsan çocuklarını öldürürüm!’ diyerek de Şadiye Ö’yü tehdit etti. Daha sonra da cesedi gömdü.