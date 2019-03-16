Cinayete kurban giden emlak zenginin dini nikâhlı eşi sığınma evinde

KEPEZ'DE kayıp olarak aranırken, ormanlık alanda cesedi 8 parçaya bölünmüş halde toprağa gömülü bulunan emlak zengini Asım Bayram'ın (82), olayla ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan dini nikahlı yaşadığı Ferluga K., polise başvurarak kalacak yeri olmadığını belirtti ve yardım istedi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Ferluga K., Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı kadın sığınma evine yerleştirildi.

CİNAYETLE İLGİLİ 3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Antalya'da oturan Asım Bayram'dan haber alamayan Almanya'daki oğlu Mevlüt Bayram, 22 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğünü arayarak, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine araştırma başlatan polis, çok sayıda gayrimenkul sahibi olan Bayram'ın kaybolduğu gün yeni bir ev almak için emlakçıyla buluşmaya gittiğini belirledi. Polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelediğinde ise üzerine 600 bin TL olan ve 07 GN 817 plakalı otomobiliyle yola çıkan Asım Bayram'ın Kepez'e bağlı Varsak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda görüldüğünü tespit etti. Söz konusu alanda 25 Şubat'ta arama yapıldı, ancak sonuç alınamadı.

Polis ekipleri, 11 Mart'ta da Döşemealtı ve Kepez ilçelerinde eş zamanlı arama gerçekleştirdi. Döşemealtı Ekşili Göleti'nde dalgıçlar, yaşlı adamın otomobilini ararken, çevrede de dedektör köpekler ile Asım Bayram'ın izi sürüldü. Drone'ların da kullanıldığı arama kapsamında Varsak bölgesindeki ormanlık alanda önceden belirlenen noktalar tarandı.

Kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda Bayram'ın cesedi, 8 parçaya bölündükten sonra toprağa gömülmüş halde bulundu. Yapılan otopside, Asım Bayram'ın, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü, cesedinin 8 parçaya ayrılıp, derin dondurucuda şoklandıktan sonra toprağa gömüldüğü belirlendi.

POLİS OPERASYON YAPTI

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 12 Mart Salı günü yaptıkları operasyonla cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Murat Güneş, Mevlüt Sağlam ve Medeni Öztaş çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, Ç.K., C.Y. R.Y., Ö.T. ve S.B.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Asım Bayram'ın dini nikahlı yaşadığı Ferluga K. de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.