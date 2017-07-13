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Cimrin'den ilginç anekdot

Aynı zamanda otelci olan Meclis Üyesi Şükrü Cimrin, her yüksek sezonda başına gelen bir anekdotla paylaştı

Cimrin'den ilginç anekdot

Aynı zamanda otelci olan Meclis Üyesi Şükrü Cimrin, her yüksek sezonda başına gelen bir anekdotla paylaştı

13 Temmuz 2017 Perşembe 22:46
Cimrin'den ilginç anekdot
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Meclisi'nin AKP'li üyesi ve Alanya Tanıtım Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Şükrü Cimrin, Alanya'daki turizmcilerin yaşadığı ilginç olayları bir anekdotla aktardı. Alanyalı bir vatandaş ile başka şehirde yaşayan bir arkadaşı arasında geçen ilginç bir diyalogu paylaşan Cimrin, "Başka şehirde yaşayan kişi, Alanya'daki arkadaşını arayıp, 'Biz Temmuz ortalarında çocuklarla gelmek istiyoruz. Sizin o taraflarda her şey dahil kaydıraklı bir otel ayarlasan' diyor. Alanyalı olan, 'Tam tarih belli mi? Kaç gün olacak? Yeğenlerimiz tam olarak kaç yaşında? Otelci arkadaşlar yüksek sezon olduğu için bunları soracaktır' diyor. Tüm detaylar alınıyor, eş dost, otelciler, müdürler aranıyor, araya tanıdıklar konuluyor, yer bulmak ve iyi fiyat için. 5 gün sonra uzak memleketteki arkadaş aranıyor, bilgiler paylaşılıyor ve şöyle bir cevap geliyor: 'Hay Allah. Seni de aramayı unuttuk. Bizim kuzenler Fethiye'ye yazlığa çağırdılar, oraya gitmeye karar verdik.' Alanya'da yaşamak, sabırlı olmak, her türlü eş dost talebini karşılıksız yerine getirmek demektir."
 

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Son Güncelleme: 13.07.2017 22:59
Anahtar Kelimeler:
OtelciMeclis Üyesi Şükrü CimrinHer Yüksek
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