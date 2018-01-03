Cimrin uyardı: 'Taksi şoförleri daha duyarlı olsun'

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi'nin Ak Partili Belediye Meclis Üyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkan Yardımcısı Şükrü Cimrin, Alanya'daki meslek odası başkanlarının üyeleri kadar diğer vatandaşlara karşı da sorumlulukları olduğunu söyledi. Bir trafik kazası geçirme tehlikesi atlattıklarını belirten Cimrin, sosyal medya hesabından şu çağrıda bulundu: "1 dakika önce flaşörlerini yakarak ters yönde hızla ilerleyen bir ticari taksi ile kafa kafaya çarpışmamıza ramak kaldı. Alanya'da oda seçimleri gündemde. Oda başkanlarımız ve başkan adaylarımız kendisini seçecek kitleye vaatlerde bulunup oy toplamaya çalışıyorlar. Bu da son derece doğal. Yalnız atladığımız bir konu yok mu? Değerli başkan adayları. Sizi seçecek oda mensupları kadar Alanya'da yaşayan diğer vatandaşlara da sorumluluklarınız var. Örnek vermek gerekirse, Şoförler Odası başkan adaylarından şu gibi sözleri duymak istiyoruz: 'Ben seçilince hiçbir mensubum flaşörlerini yakıp ters yönde insan hayatını tehlikeye atmayacak. Kırmızı ışıkta geçmeyecek. Hız kurallarını ihlal etmeyecek. Gereksiz korna çalmayacak. Araçların içi tertemiz olacak ve asla sigara içilmeyecek. Taksimetre kapatılıp özellikle turistlerden fazla bedel alınmayacak. Temmuz-Ağustos aylarında maksimum ciroyu yapabilmek için akşamları gece kulüpleri ve oteller arasında Atatürk Bulvarı'nda saatte 120 kilometre hızla yolcu taşınmayacak. İşini layıkıyla yapan herkesi tenzih ederim. Her odanın kendi alanında Avrupa ve dünya standartlarını kendine hedef edinip bu yönde hareket etmesi temennilerimle."