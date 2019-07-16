Çilenin nedenleri: Vol 1! İşgaliye bedeli karşılığı yol kiralanabilir mi?

ALANYA’NIN en büyük sorunlarından biri trafik ve ek olarak otopark. Otopark sorununu derinleştiren en önemli sebeplerden biri de işgaliye bedeli karşılığı araçların yola park edilebilmesi. Özellikle Rant a Car işletmelerinin açma ruhsatı almadan evvel sağlaması gereken koşullara sonrasında uymaması, yetki birimlerinin de durumu denetlemeksizin işgaliye bedeli karşılığı yolu işletmelere kiralaması otopark sorununu içerisinden çıkılmaz bir hale getiriyor.

‘CADDELER HALKINDIR’

İşgaliye bedeli karşılığı kentin caddelerinin kiralanabilmesine ilişkin Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına konuşan Tüketici Hakları Derneği (THD) Başkanı Cemal Şencan uygulamanın yasal olmadığını belirtti. Kentin topyekün bir disipline ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Şencan “Zaten bir turizm kentinde de olması gereken şeyler, bunlardır” diyerek ironik bir yaklaşımda bulundu. Başkan Şencan “Rant a Car arabalarının hepsinin caddede olması gerekmiyor. Rant a Car izni verenler, bu izni verirken Rant a Car’ın hakkı olan yerin de var olup, olmadığını sorgulamalı. Alanya’da trafik zaten arapsaçı. Rant a Car’lara gelene kadar cadde ve sokaklara bedeli karşılığında park yapmak zaten yasal değil. Danıştay kararı da mevcut. Atatürk Caddesi’ne bakıyorum ki, aman Allah’ım. Turizm yapılan bir kent böyle mi olmalı? Aksaklık bir değil, iki değil. Yayanın geçeceği yolun önüne park yapılıyor. Caddeler halkındır. Alanya trafiğini nasıl rahatlatabiliriz diye kafa yorulduğunu da zannetmiyorum. Atatürk Caddesi’ne yukardan bir bakalım. Park yeri midir? Çarşı merkezi midir? Böyle turizm mi yapılır? Bir de kaldırımlarda motosiklet ve bisiklet sürenleri görüyorsunuz. İnsanlar can derdinde. Bunlar demek ki turizmi geliştiren şeyler. Öyle görünüyor” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2019, 16:38