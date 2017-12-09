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Çileden çıkaran kalabalık!

Bahçelievler'deki Yenibosna metrobüs durağında yaşanan kalabalık vatandaşları isyan ettirdi

Çileden çıkaran kalabalık!

Bahçelievler'deki Yenibosna metrobüs durağında yaşanan kalabalık vatandaşları isyan ettirdi

09 Aralık 2017 Cumartesi 23:23
Çileden çıkaran kalabalık!
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HAFTA içi mesai giriş ve çıkış saatlerinde durakta yaşanan yoğunluk artık hafta sonları da yaşanmaya başladı. Vatandaşlar durağa girebilmek için köprünün yarısında sıraya girmek zorunda kalırken durağa girebilmek ise en az 20 dakikalık bir kuyruktan sonra mümkün olabiliyor. En fazla 3 kişinin yanyana durabildiği genişlikte olan köprünün merdivenlerinde çoğu zaman tartışmalar yaşanıyor. Duraktan çıkarken de vatandaşlar zorluk yaşıyor.
Durakta inenler köprünün kapanmasından dolayı dışarıya çıkmak için uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Bu manzaranın yıllardır yaşandığını belirten vatandaşlar, “Biz Büyükşehir Belediyesi'ne şikayet etmekten yorulduk artık. Sosyal medyadan yazdığımızda hep ‘yenileme çalışmaları başlayacaktır' cevabını alıyoruz. Fakat değişen hiçbir şey yok. Bu durum sadece burasıyla ibaret değil. Bahçelievler, Avcılar, Mecidiyeköy'de de aynı. Verdiğimiz paranın karşılığını alamıyoruz” diyerek dert yandı.

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Son Güncelleme: 10.12.2017 00:18
Anahtar Kelimeler:
Metrobüsİstanbul
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