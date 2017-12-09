Çileden çıkaran kalabalık!

HAFTA içi mesai giriş ve çıkış saatlerinde durakta yaşanan yoğunluk artık hafta sonları da yaşanmaya başladı. Vatandaşlar durağa girebilmek için köprünün yarısında sıraya girmek zorunda kalırken durağa girebilmek ise en az 20 dakikalık bir kuyruktan sonra mümkün olabiliyor. En fazla 3 kişinin yanyana durabildiği genişlikte olan köprünün merdivenlerinde çoğu zaman tartışmalar yaşanıyor. Duraktan çıkarken de vatandaşlar zorluk yaşıyor.
Durakta inenler köprünün kapanmasından dolayı dışarıya çıkmak için uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Bu manzaranın yıllardır yaşandığını belirten vatandaşlar, “Biz Büyükşehir Belediyesi'ne şikayet etmekten yorulduk artık. Sosyal medyadan yazdığımızda hep ‘yenileme çalışmaları başlayacaktır' cevabını alıyoruz. Fakat değişen hiçbir şey yok. Bu durum sadece burasıyla ibaret değil. Bahçelievler, Avcılar, Mecidiyeköy'de de aynı. Verdiğimiz paranın karşılığını alamıyoruz” diyerek dert yandı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.