Çıkma parçalardan 6 çeker jeep yapan Rizeli

İSTANBUL Ümraniye Güven Sanayi Sitesi'nde ufak bir dükkanı olan Rizeli Muhammed Usta, elinde kalan parçalardan yeni bir 6 çeker jeep yapmayı plandı.

Yılların kendisine kazandırdığı tecrübeyle hareket eden Muhammed Usta, parçaları doğru bir şekilde bir araya getirerek hedefine bir adım daha yaklaştı.

2 AYDA BİTECEK

Sadece bir buçuk aylık çalışmasıyla projesini bu noktaya taşıdığını belirten Muhammed Usta, 2 ay içerisinde 6 çeker jeep'ine kavuşacağını söyledi.

"TÜRK MİLLETİ KENDİSİNİ KANITLAR"

"İnsanımızın her türlü marifeti var" diyen Rizeli usta, Türk milletinin fırsat verilmesi durumunda kendisini her türlü kanıtlayabileceğini sözlerine ekledi