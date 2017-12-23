Çıkma parçalardan 6 çeker jeep yapan Rizeli

İSTANBUL Ümraniye Güven Sanayi Sitesi'nde ufak bir dükkanı olan Rizeli Muhammed Usta, elinde kalan parçalardan yeni bir 6 çeker jeep yapmayı plandı.
Yılların kendisine kazandırdığı tecrübeyle hareket eden Muhammed Usta, parçaları doğru bir şekilde bir araya getirerek hedefine bir adım daha yaklaştı.
2 AYDA BİTECEK
Sadece bir buçuk aylık çalışmasıyla projesini bu noktaya taşıdığını belirten Muhammed Usta, 2 ay içerisinde 6 çeker jeep'ine kavuşacağını söyledi.
"TÜRK MİLLETİ KENDİSİNİ KANITLAR"
"İnsanımızın her türlü marifeti var" diyen Rizeli usta, Türk milletinin fırsat verilmesi durumunda kendisini her türlü kanıtlayabileceğini sözlerine ekledi
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