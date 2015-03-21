Cikcilli’de DSİ kanalı kapatılıyor

1960’LI yıllarda tarım arazilerinin sulanması için Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan sulama kanalı, üzeri kapatılarak yol ve yeşil alanlar oluşturuluyor. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle sakinlerinin de talebi doğrultusunda Cikcilli Mahallesi’nde yerleşim alanlarının ortasından geçen sulama kanalını büzlerle döşeyip üzerini kapattı. Kanalın kapanmasıyla elde edilecek alan, yeşil alan ve yol olarak kullanıma açılacak. Cikcilli Mahallesi’nden geçen DSİ kanalının önce temizliği yapıldı, temizlik çalışmasının ardından kanaldan geçecek su miktarını karşılayacak genişlikte beton büzler döşenerek üzeri kapatılmaya başlandı. Kısa süre içerisinde tamamlanması beklenen çalışmanın sonunda çevre kirliliği de ortadan kalkmış olacak.