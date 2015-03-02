Cikcilli yolu genişledi

ALANYA Belediyesi, yoğun trafiği ile şehrin en önemli arterlerden birisi olan Cikcilli Mahallesi’ndeki Eski Hastane Caddesi üzerinde bulunan elektrik trafosunun yıkımının ardından kavşağı yeniden düzenledi. Yol düzenlemesi yapılan bölgede asfalt çalışmalarına dün başlandı. Elektrik trafosunun kaldırılması ve yapılan kavşak düzenlemesi ise bölge halkına rahat bir nefes aldırdı.