Cikcilli yolu genişledi

02 Mart 2015 Pazartesi 15:56
ALANYA Belediyesi, yoğun trafiği ile şehrin en önemli arterlerden birisi olan Cikcilli Mahallesi’ndeki Eski Hastane Caddesi üzerinde bulunan elektrik trafosunun yıkımının ardından kavşağı yeniden düzenledi. Yol düzenlemesi yapılan bölgede asfalt çalışmalarına dün başlandı. Elektrik trafosunun kaldırılması ve yapılan kavşak düzenlemesi ise bölge halkına rahat bir nefes aldırdı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 02.03.2015 15:00