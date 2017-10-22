Cikcilli Mezarlığı'ndaki mermerleri kırdılar

- Mehmet Al
ALANYA'NIN Cikcilli Mahallesi’nde bulunan Belediye mezarlığında 3 mezarın mermeri kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin saldırısı sonucu kırıldı. Alanya Belediyesi Cikcilli Mezarlığı Sorumlusu sabah kontrolleri esnasında gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Olayı 155 Polis İmdat'a bildiren görevli personel, daha sonra kısa sürede olay yerine gelen ve çevrede yaptığı araştırmada şüpheli kimseye rastlayamayan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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