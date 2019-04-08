Cikcilli esnafı çözüm bekliyor: 'İşlerimiz yüzde seksen düştü'

TİCARET Lisesi Kavşağı’ndan başlamak üzere 16 kilometre olarak planı hazırlanan ve 3 kilometresi yapılarak trafiğe kazandırılan Yeni Çevreyolu'nun işlerini azalttığını söyleyen Cikcilli esnafı, kavşak talebinde bulundu.

Cikcilli’de eskiden yoğunluktan caddenin karşısına bile geçmekte zorlandıklarını belirten bölge esnafı "Çevreyolunun yapılmasının ardından buradaki hareketlilik düştü. İşlerimizde yüzde 80 civarında azalma var. Sabahtan beri kazandığımız para 20 TL. Yetkililer yolu düzenlerken bizi mağdur etti. Bunun çaresi buraya yeni bir kavşak yapılmasıdır" dediler.



Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2019, 16:10