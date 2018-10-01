Cihaza bağlı hastalara yaşam enerjisi

YAŞAM destek cihazına bağlı hastaların enerjisiz kalmaması için jeneratör alımı yapan AEDAŞ, Antalya, Isparta ve Burdur İl Sağlık Müdürlükleri kanalı ile bu durumdaki hasta ve yakınları ile iletişime geçti. Elektrik kesintisi anında yaşam destek cihazlarının enerjisiz kalmaması için jeneratörlerin devreye girmeye hazır olduğu ifade edilerek böyle bir durumda AEDAŞ ile iletişime geçmeleri istendi. Bu arada öncelikli hizmet alabilmeleri için söz konusu abonelerin 186 VIP Hattı’na da kayıtları yapıldı.

Kesintilerde devreye girmeye hazır

AEDAŞ’ın ilk etapta aldığı jeneratörler, planlı, plansız kesintiler ve arıza anında devreye girmek üzere merkezlerde hazır bekletiliyor. Planlı kesinti öncesinde yaşam destek cihazına bağlı hastalara 48 saat önce bilgi verilirken, enerji ihtiyacı olup olmadığı soruluyor. Hasta ve yakınlarının talebine göre yetkililer hızla hastanın evine giderek jeneratörü devreye alıyor. Bu sırada jeneratörün kurulumu dahil tüm işlemlerini yine AEDAŞ personeli yapıyor. Elektrik kesintisinin giderilmesi sonrasında ise jeneratör tekrar merkeze getiriliyor.

Alanya Toslak Mahallesindeki hastaya ulaştı

AEDAŞ’ın yaptığı bilgilendirmenin ardından Alanya Toslak Köyü’nde ikamet eden ve cihaza bağlı bir hastanın yakınları 186’yı arayarak jeneratör desteği istedi. Gelen talep üzerine AEDAŞ ekipleri jeneratör ile birlikte hastanın bulunduğu köye gitti ve kesinti sona erene kadar cihaza enerji verildi.

“Bu hizmet, bizim topluma yönelik sorumluluğumuz”

AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, “Elektrikle çalışan cihaza bağlı hastaların enerjisiz kalarak mağdur olmaması için önce jeneratör satın aldık ve hizmet bölgemiz içinde bu durumdaki hastaları tek tek arayarak bilgi verdik. Planlı ya da plansız tüm kesintilerde hastalarımızın enerjisiz kalmaması için jeneratörlerimiz her an hizmete hazır bekleyecek. Bu hizmeti biz topluma yönelik sorumluluğumuz olarak görüyoruz” dedi.