Çığırtkanlığa 15 gün mühür

Haber: Alper KUTAY
ALANYA Belediyesi'nin denetimleri aralıksız sürüyor. Alanya merkezin yanı sıra Okurcalar ile Demirtaş Mahallesi arasındaki tüm yerleşim birimlerinde denetimlere devam eden ve kurallara uymayan esnafı önce uyarıp ardından kural ihlalinin tekrarı halinde kapama ve para cezası uygulayan Zabıta Müdürlüğü, şehir merkezindeki bir işletmeyi 5 gün, İskele'de faaliyet gösteren bir tekneyi ise 10 gün süre ile mühürledi. Denetim faaliyetleri sırasında kendilerine destek veren Alanya Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür eden Zabıta Müdürü Hasan Akın, "Bahse konu işletme ve tekne çığırtlanlık yaptıkları için mühürlendi. Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel'in talimatları gereği turizm sezonunun en yüksek yaşandığı bu dönemde hiçbir esnafın yerli ve yabancı misafirlerimizi rahatsız etmesine göz yummayacağız" dedi. Mühürleme kararının ise Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu'nun oluru ile yapıldığı bildirildi.
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İyi Seyirler.
SEYYAR TEZGAHLAR LEGAL OLDU HERHALDE Kİ HİÇ İLGİLENEN YOK. YAZIK GÜNAH BU YAPTIĞINIZ AHİRETTE HESABINI VEREMEZSİNİZ
esnafla ugraşacagınıza seyyar tezgahlar la ugraşın, çok daha iyi hizmet yapmış olursunuz bence.
Kim turisti sözlü fiziki taciz edip cigirtkanlik yaparak yada yoldan gecen turiste laf atarsa en agir cezalar verilmeli
Sahiller talan edilmiş denize girmek için ücret alıyorlar.Her yer de seyyar büfe ve görüntü kirliliği ,her dükkanda en az üç kişi yabancı uyruklu çalışıyor.Bizim gençlerimiz işsiz .Kendi vatanımızda ikinci sınıf insan muamelesi yapılıyor.