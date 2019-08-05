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Ciğerlerimiz yine yanıyor

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 8 arazöz ve çok sayıda orman söndürme personeli sevk edildi

GÜNCEL 04.08.2019, 16:31 04.08.2019, 20:12 Enes Subaşı
Ciğerlerimiz yine yanıyor
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İZMİR'İN Menderes ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Yükselen dumanları gören bölge sakinleri, itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 8 arazöz ve çok sayıda orman söndürme personeli sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

#orman yangını #İzmir #helikopter #Arazöz
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