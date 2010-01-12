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Çiğdem’in kalbi 3 kez durdu ama kurtuldu

BACAĞI kopan ve vücudundaki 19 kırıkla tam 6 kez ameliyat geçiren model ve şarkıcı Çiğdem Yüce, GATA’da gazileri görünce hayata bakışının değiştiğini söyledi

Çiğdem’in kalbi 3 kez durdu ama kurtuldu

BACAĞI kopan ve vücudundaki 19 kırıkla tam 6 kez ameliyat geçiren model ve şarkıcı Çiğdem Yüce, GATA’da gazileri görünce hayata bakışının değiştiğini söyledi

12 Ocak 2010 Salı 00:00
Çiğdem’in kalbi 3 kez durdu ama kurtuldu
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Alanyalı 26 yaşındaki model ve şarkıcı Çiğdem Yüce’nin hayatı, 15 Ekim 2009 tarihinde geçirdiği trafik kazasıyla karardı. Ankara’dan Alanya’ya giderken nişanlısı Alper Bezci’nin kullandığı otomobilin takla atması sonucu ağır yaralanan Yüce’nin sağ bacağı diz kapağının üzerinden koptu, vücudunda 19 kırık meydana geldi. O günden sonra tam 6 kez ameliyat olan ve halen Ankara GATA’da tedavisi süren Yüce, Habertürk’e yaptığı açıklamada “Kazayı hissettiğini” söyledi:
TEDBİRSİZLİK VE HIZ
“Bir gece önce rüyamda dev bir arı gördüm. Rüya tabirlerinde başıma büyük bir felaketin geleceği yazılıydı. Yola çıkmak istemiyordum ama nişanlım çok ısrar etti. Aşırı hız, uykusuzluk ve tedbirsizlik bizi bu noktaya getirdi. Hislerim gerçek oldu. Üç kez kalbim durdu ama kurtuldum. Annemin dualarının karşılığı, hediye bir yaşam bu.” 
Kazadan sonra 23 ünite kan verilen, 27 saat ameliyat masasında ve 3 gün de yoğun bakımda kalan Çiğdem Yüce’nin şu an sol bacağında, her iki kolunda ve belinde titanyum var. Hastanede “Biyonik Kız” diye anılıyor.
GAZİLERİ GÖRÜNCE
Ankara GATA’da, gazileri görünce mucizevi bir şekilde hayata tutunduğunu söyleyen Yüce, Almanya’dan gelecek olan bilgisayar fonksiyonlu protez
bacağı bekliyor. Yüce, sözlerini şöyle sürdürdü: “GATA’da ben gazilere destek oluyorum, onlar da beni teselli ediyor. Onların organsız kalışı, bu vatan ve millet uğruna oldu, benimkisi ise bir hiç uğruna. Ama yeniden doğdum, şimdi tekrar yürümeyi öğreneceğim. Hayata dört elle tutundum.”
“AYAĞA KALKAR KALKMAZ GAZİLERE KONSER VERECEĞİM”
Önümüzdeki hafta sol bacağındaki vidaların alınması için yedinci kez ameliyat masasına yatacak olan Yüce, “Çok şükür moralim yerinde, annem yanımda. İlk ayağa kalktığım zaman GATA’daki gazilere moral konseri vermeyi düşünüyorum. Gerçek hayat burada. Oyunculuğa devam etmeyi düşünüyorum. Olaydan önce bir filmin başrolü için teklif gelmişti. Kabul ettikten bir hafta sonra bu olay başıma geldi” diye konuştu.
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Son Güncelleme: 27.12.2012 17:27
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çiğdem in kalbi kez durdu ama kurtuldu
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