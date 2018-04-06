Çiftlik Bank soruşturmasında 6 gözaltı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alınan şahıslar arasında şirketin muhasebecisinin de bulunduğu 6 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Soruşturma kapsamında Balıkesir polisiyle baskın yapan İEM ekipleri, bitcoin üretiminde kullanılan çok sayıda bilgisayar ve cihaza da el koydu. Kaynak: Milliyet

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