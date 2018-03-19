Çiftlik Bank mağdurları ikinci kez dolandırıldı!

Çiftlik Bank mağduları ikinci kez dolandırıldı . Paralarını kaptıran binlerce kişinin mağduriyetini kullandılar. İddilara göre, İstanbul'da tam 1650 kişiden paranızı geri alacağız vaadiyle tekrar para istediler.

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