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Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonda, yazılımcı Cudi Cumhur Yurdakul gözaltına alındı

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonda, yazılımcı Cudi Cumhur Yurdakul gözaltına alındı

23 Nisan 2018 Pazartesi 20:01
Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!
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PİRAMİT satış sistemi ile milyarlarca liralık dolandırıcılık yapan Çiftlikbank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüz binin üzerinde müştekiyi 1.1 milyar lira dolandırılmasında kullanılan piramit satış sistemi Çiftlik Bank'ın yazılımcısını tespit etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonda, yazılımcı Cudi Cumhur Yurdakul gözaltına alındı

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    Anahtar Kelimeler:
    ÇİFTLİK BANKCudi Cumhur
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