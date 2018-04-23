Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüz binin üzerinde müştekiyi 1.1 milyar lira dolandırılmasında kullanılan piramit satış sistemi Çiftlik Bank'ın yazılımcısını tespit etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonda, yazılımcı Cudi Cumhur Yurdakul gözaltına alındı

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