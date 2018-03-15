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Çiftlik Bank'ın kurucusunun sosyal medyayı karıştıran kimlik kartı

Arkasında onbinlerce mağdur bırakan Çiftlik Bank ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan kimlik kartı aldığını gösteren bir fotoğraf sosyal medyada hızla yayılıyor. Mehmet Aydın'ın eşinin avukatı da dün Aydın'ın Uruguay'a kaçtığını söylemişti

Çiftlik Bank'ın kurucusunun sosyal medyayı karıştıran kimlik kartı

Arkasında onbinlerce mağdur bırakan Çiftlik Bank ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan kimlik kartı aldığını gösteren bir fotoğraf sosyal medyada hızla yayılıyor. Mehmet Aydın'ın eşinin avukatı da dün Aydın'ın Uruguay'a kaçtığını söylemişti

15 Mart 2018 Perşembe 09:03
Çiftlik Bank'ın kurucusunun sosyal medyayı karıştıran kimlik kartı
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AYLARDIR gündemde olan, haklarında bir dizi suç duyurusu bulunan Çiftlik Bank ile ilgili son üç günde çok önemli gelişmeler yaşanıyor.

Türkiye genelinde 500 bine yakın kişinin üye olduğu Çiftlik Bank'ta bir süredir üyelere ödeme yapılmıyordu. Şirket Facebook hesabını ve internet sitelerini kapatırken, mağdurlar şirketin çiftliklerini bastı, olaylar çıktı.

EŞİ DE TUTUKLANDI

Dün itibariyle de hem Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyelerinden Cemal Çolak hem de şirket sahibi Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı. Ayrıca İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türkiye'deki tüm tesislere kayyum tayin edileceği belirtildi.

KİMLİK KARTININ FOTOĞRAFI ÇIKTI

Şirketin kurucusu Mehmet Aydın'ın ise Uruguay'a kaçtığı ifade ediliyor. Sıla Aydın'ın avukatı Abdullah Yörük, Mehmet Aydın’ın en son geçen 19 Şubat’ta İstanbul’da oturduğu adresini değiştirdiğini belirterek, “O tarihten bu yana kendisine ulaşılamıyor. Uruguay’a gitmiş. Yurt dışına çıkardığı iddia edilen paralarla da Uruguay ve Arjantin’de inşaat işi yapıyor. Uruguay vatandaşlığı da almış” şeklinde konuşmuştu.

Söz konusu iddiaların ardından şimdi de Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan oturum izni aldığını gösterir bir kimlik kartının fotoğrafı internete düştü. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında alındığını gösterir belgenin geçerlilik tarihi ise Haziran 2019 olarak görülüyor.

TABELA İNDİRİLDİ, KAYYUM ATANACAĞI ÖĞRENİLDİ

Çiftlik Bank'ın Bursa'nın İnegöl ilçesindeki çiftliğinde iki gece önce yaşanan gerginliğin ardından güvenlik tedbirleri artırıldı. Jandarma özel harekât (JÖH) ve İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince güvenliği sağlanan Sungurpaşa Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan tesisinde, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veterinerleri tarafından hasar tespiti yapıldı, hayvanlar sağlık kontrolünden geçirildi.

Bakanlığın bütün Türkiye'de olduğu gibi İnegöl'deki Çiftlik Bank büyükbaş tesisine el koymasının ardından Çiftlik Bank tabelaları söküldü. Çiftlik Bank tesislerinin bulunduğu il ve ilçelerdeki başsavcılıklarca adli çalışmalar yapılmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türkiye'deki tüm tesislere kayyum tayin edileceği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde, Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki, Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisinde, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı ile arama yapılarak, evraklara el konulmuştu.

500 MİLYONDAN FAZLA TOPLADILAR

SPK'nın hazırladığı rapora göre, Çiftlik Bank, 2016-2017 arasında 77 bin 843 kişiden toplam 511.7 milyon TL topladı. 62 bin 877 kişiye 398.3 milyon TL ödeme yaptı. Kalan 113.4 milyon TL Kuzey Kıbrıs'a aktarıldı. Papara dışında G-pay ve Epin gibi ödeme sistemlerinden de Kıbrıs'a yaklaşık 120 milyon TL gönderildiği tespit edilmişti.

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