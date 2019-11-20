Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ortaya çıktı! Tosuncuk 1 milyar 100 milyon TL ile kaçmıştı

Çiftlik Bank'ta 1.1 milyar liralık vurgun yapan Mehmet Aydın, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ortaya çıktı. Mağdurlar hemen peşine düştü. Alacaklılar kapısına dayandı ama nafile...

Kız arkadaşını ziyaret ettiği belirtilen Tosuncuk Mehmet Aydın, yüklü bir rüşvet vererek paçayı sıyırmayı başardı. Mağdurlar da Interpol'ün kırmızı listeyle aradığı Mehmet Aydın'ın afişlerini bastırıp peşine düştü.

Uruguay'da olduğu zannedilen Tosuncuk'un, Ukrayna'da tatlı bir hayat yaşadığı öne sürüldü. Tosuncuk, yaptığı yüzyılın vurgunuyla yıllardır konuşuluyor. Peki Tosuncuk Mehmet Aydın bunu nasıl yaptı? İşte eski defterler...