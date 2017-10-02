Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
103931
ALTIN
146.222
DOLAR
3.5699
STERLİN
4.7373
EURO
4.1913
3 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
3 Ekim 2017 Alanya -...
Yeni biriyle flörtleşmenin 7 kolay yolu
Yeni biriyle flörtleşmenin 7 kolay...
iPhone kullanıcılarının kanayan yarasına merhem olacak aparat
iPhone kullanıcılarının kanayan yarasına merhem...
banner468

Çiftçilerin kabusu olan domuzu gören gözlerine inanamadı

İzmir'de uzun süredir çiftçilerin kabusu olan 180 kiloluk domuz, avcılar tarafından vuruldu. Devasa domuzu görenler gözlerine inanamadı

Çiftçilerin kabusu olan domuzu gören gözlerine inanamadı

İzmir'de uzun süredir çiftçilerin kabusu olan 180 kiloluk domuz, avcılar tarafından vuruldu. Devasa domuzu görenler gözlerine inanamadı

02 Ekim 2017 Pazartesi 18:40
Çiftçilerin kabusu olan domuzu gören gözlerine inanamadı
banner404

İZMİR'İN Torbalı İlçesi'ndeki çiftçilerin ürünlerine büyük zarar verdiği belirtilen 180 kiloluk domuz, avcılar tarafından vurularak öldürüldü.

GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Yazıbaşı Mahallesi Mevkiinde bir grup avcı, mahsullere zarar veren domuzun öldürülmesi için sürek avına çıktı.  Yazıbaşı yakınlarındaki dağlarda dolaşan Nevruz Ali Yeğ,  Ali Yıldız ve Mehmet Ali Avcı, rastladıkları yaklaşık 180 kilo ağırlığındaki domuzu avladı. 3 yerinden isabet eden saçmalarla vurulan domuzu görenler, şaşkına döndü.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Yıllardan bu yana bölgedeki çiftçilerin ürünlerine zarar veren domuzun vurulması  Yazıbaşı bölgesinde üreticileri sevindirdi. Traktörle birlikte  Yazıbaşı'na getirilen domuzu görenler, şaşkınlık yaşadı, fotoğraf çekti.  Avcılar, daha sonra domuzu av köpeklerine yem etti.

"İLK KEZ BÖYLESİNİ VURDUK"

Domuzu vuranlardan olan Nevruz Ali Yeğ, "Yıllardır bölgede avcılık yapıyoruz. Birçok kez domuz avladık ama böylesini ilk kez vurduk. Daha önce bu kadar büyük bir domuzu ne gördüm ne de duydum" dedi.

İşte görenleri şaşkına çeviren o domuz;

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
çiftçilerin kabusu olan domuzu gören gözlerine inanamadı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müftü açıkladı: İstanbul'a, şimdikinin en az 3 katı cami lazım
Müftü açıkladı: İstanbul'a, şimdikinin en az 3 katı cami lazım
On Numara sonuçları saat kaçta açıklanır? Milli Piyango On Numara sonuçları
On Numara sonuçları saat kaçta açıklanır? Milli Piyango On Numara sonuçları
Bu hap sokaklarda hızla yayılıyor! Zombiye dönüştüler
Bu hap sokaklarda hızla yayılıyor! Zombiye dönüştüler

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim