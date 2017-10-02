çiftçilerin kabusu olan domuzu gören gözlerine inanamadı

İZMİR'İN Torbalı İlçesi'ndeki çiftçilerin ürünlerine büyük zarar verdiği belirtilen 180 kiloluk domuz, avcılar tarafından vurularak öldürüldü.
GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ
Yazıbaşı Mahallesi Mevkiinde bir grup avcı, mahsullere zarar veren domuzun öldürülmesi için sürek avına çıktı. Yazıbaşı yakınlarındaki dağlarda dolaşan Nevruz Ali Yeğ, Ali Yıldız ve Mehmet Ali Avcı, rastladıkları yaklaşık 180 kilo ağırlığındaki domuzu avladı. 3 yerinden isabet eden saçmalarla vurulan domuzu görenler, şaşkına döndü.
HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER
Yıllardan bu yana bölgedeki çiftçilerin ürünlerine zarar veren domuzun vurulması Yazıbaşı bölgesinde üreticileri sevindirdi. Traktörle birlikte Yazıbaşı'na getirilen domuzu görenler, şaşkınlık yaşadı, fotoğraf çekti. Avcılar, daha sonra domuzu av köpeklerine yem etti.
"İLK KEZ BÖYLESİNİ VURDUK"
Domuzu vuranlardan olan Nevruz Ali Yeğ, "Yıllardır bölgede avcılık yapıyoruz. Birçok kez domuz avladık ama böylesini ilk kez vurduk. Daha önce bu kadar büyük bir domuzu ne gördüm ne de duydum" dedi.
İşte görenleri şaşkına çeviren o domuz;
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