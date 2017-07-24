Çiftçilere 'Ortaklık' çağrısı

ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, eski yönetim tarafından ortaklıktan çıkarılan çiftçiler ile bölgede hayvancılık ve çiftçilik yapan tüm çitçilere ortaklık çağrısında bulundu. Yavuz, “ANTBİRLİK, kimsenin özel şirketi değil. Buranın gerçek sahipleri çiftçilerdir. Bizler yönetici olarak burada emanetçiyiz. ANTBİRLİK’i gerçek sahipleriyle buluşturmak için, hedefimiz 23 bin ortak. Antalyalı bütün çiftçi kardeşlerime çağrıda bulunuyorum. Gelin ortak olun. Birliğinize, kooperatiflerimize sahip çıkın" dedi.

‘GAZİPAŞA'DAN KAŞ'A KADAR TÜM ÜRETİCİLER’

Antbirlik'in bölgedeki tüm çiftçiler için büyük bir şans kapısı olduğunu dile getiren Yavuz, “Eski yönetim yıllarca birliği özel bir şirket gibi yönetmiş. Kurumun gerçek sahibi olan çiftçilerimiz küstürülüp, uzaklaştırılmış. Sudan sebepler ile ortakların ortaklıkları iptal edilerek küçülmeye gidilmiş. Kapısına resmen kilit vurulacak hale getirilen birlik, faaliyetlerini durdurma noktasına getirilmiş. Biz, üretici ve çiftçinin yayındayız. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar tüm çiftçi kardeşlerimiz ortak olmalı" diye konuştu. Sadece pamuk alımı yapan ANTBİRLİK’in, daha çok büyümesi ve Antalya tarımında başrol oynaması için projeler hazırladıklarını, bunları tek tek hayata geçirdiklerini ifade eden Mustafa Yavuz “Bu yıl ilk kez buğday alımı başlattık. Bölgemizde hayvancılık yapan çiftçilerimizin ihtiyaçları için tüm hayvansal yem üretimine start verdik. Küspenin dışında süt, buzağı, dana, et ve besi yemi üretimine geçtik. Kepek, kırma yem ve un üretimi için de altyapı çalışmalarımızı tamamladık. ANTBİRLİK, çok kısa zamanda çiftçinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek güce ulaşacak. Çiftçi ortağı olduğu ANTBİRLİK’te, kendi ürününü işleyip ihtiyaçlarını karşılayacak duruma gelecek” dedi.

‘TARİHİNDE İLK KEZ YÜZDE 58 ARTIŞ’

Bir yılda yaptıkları olumlu projeler ve çalışmaların neticesinde 65 yıllık ANTBİRLİK tarihinde ilk kez bu yıl yüzde 58 pamuk artışı sağlandığını belirten Başkan Yavuz, bu artışın devam etmesi hatta artışın yüzde 100 olması için tüm imkanları seferber edeceklerini belirtti.

