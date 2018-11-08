Çiftçiler su israfının önüne geçecek

ANTALYA'DA tarım arazilerinin varlığı ile çiftçilik alanında büyük söz sahibi olan Aksu İlçesi’nde çiftçiler planlı sulama sistemine geçiyor. Sistem sayesinde çiftçiler, her yıl binlerce dekar alanda kullanılan sulama suyunda israfı önleyecek. Barajdan çiftçinin ihtiyacı dışında kanallara su verilmeyecek. Aksu Üretici Birlik Başkanı Turan Şahin, susuzluğun evrensel bir sorun haline geldiğini belirterek; 2018 yılında yaşadıkları sorunların bir daha yaşanmaması için 2019 yılı başında bir çalıştay yapılarak bölgede “Sulama Planı” oluşturulmasını önerdi. Şahin, yapılacak planlama ile ekim ayında su sorunu yaşayan örtü altı seracılık mağduriyetinin gidereceklerini söyledi.