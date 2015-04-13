Çift başlı doğdu

13 Nisan 2015 Pazartesi 15:45
KÖYDE hayvancılıkla uğraşan Mehmet Karahasan, Simental cinsi ineğinin doğumu için İlçe Tarım Müdürlüğü'nden yardım istedi. Müdürlükte görevli veteriner Engil Altınkulaç'ın gözetimindeki doğumda birisi çift başlı ikiz buzağı dünyaya geldi. Veteriner Altınkulaç, 20 yıllık meslek yaşamında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi. Altınkulaç, "İkiz buzağılardan birisi sağlıklı. Ancak çift başlı olanın yaşama şansı çok az. İki burnu ile nefes alıyor ve iki ağzı ile süt içmeye çalışıyor. Biz tüm tıbbi müdahaleleri yaparak buzağıyı yaşatmaya çalışacağız" dedi.
Hayvan sahibi Mehmet Karahasan ise buzağının yaşaması için elinden gelen çabayı göstereceğini söyledi.
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Son Güncelleme: 13.04.2015 14:47