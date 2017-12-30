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Çift başlı buzağı doğdu!

Ağrı Eleşkirt'te bir besicinin ineği çift başlı buzağı doğurdu

Çift başlı buzağı doğdu!

Ağrı Eleşkirt'te bir besicinin ineği çift başlı buzağı doğurdu

30 Aralık 2017 Cumartesi 18:23
Çift başlı buzağı doğdu!
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ELEŞKİRT  ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Yayladüzü beldesinde hayvancılıkla uğraşan Enver Özdemir, gebe ineğinin doğum vaktinin gelmesi üzerine durumu bir veteriner hekime haber verdi.

ÇİFT BAŞLI YAVRU DOĞDU
Köye gelen veterinerin müdahalesiyle yaptırılan doğumda Özdemir'e ait inek, iki başlı buzağı yavruladı.

Özdemir, çift başlı buzağının yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, "Çift başlı buzağı iki ağzıyla da nefes alıyor ve süt içmeye çalışıyor, fakat bir ağzından içtiği diğer ağzından geri boşalıyor." dedi.

"İNŞALLAH HAYVAN YAŞAR"
Buzağıya veteriner hekim tarafından gerekli tüm tıbbi müdahalelerin yapıldığını anlatan Özdemir, "Veteriner, hayvanın yaşama şansının çok az olduğunu söyledi. Olayı ilk gördüğümüzde çok şaşırdık. Ama Allah'ın takdiri, yapacak bir şey yok. İnşallah hayvan yaşar." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Çift Başlı Buzağı
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