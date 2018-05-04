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Çiçekte dudak uçuklatan rakam

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamülleri İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri düzenledikleri bir toplantıda gazetecilerle bir araya geldi

Çiçekte dudak uçuklatan rakam

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamülleri İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri düzenledikleri bir toplantıda gazetecilerle bir araya geldi

04 Mayıs 2018 Cuma 22:24
Çiçekte dudak uçuklatan rakam
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2017 yılında birliğin 85 milyon dolarlık ihracatı olduğunu aktaran Yılmaz, "Hedefimiz bu rakamı yıl sonunda 125 milyon dolara çıkarmaktır. İhracatı artırmak için çeşitli arkadaşlarla toplantı yapacağız. Organize tarım bölgeleri sektöre büyük ivme kazandıracaktır. Ürün çeşitliliğimiz zayıf, yüzde 90 karanfile üzerine üretim var. Diğer ürünleri de sektöre kazandırıp ihracat rakamını daha yukarı çekeceğiz” diye konuştu.
'YIKMAMIZ GEREKEN ALGILAR VAR'
Antalya’da sıcak aylarda üretim yapılamadığını kaydeden Yılmaz, üretimi 12 aya yaymak için çalışmalar yapacaklarını belirtti. Sektörün sorunlarından da bahseden Yılmaz, “Başta enerji ve ısıtma ihtiyacımız var. Enerji maliyetleri çok yüksek fiyatların makul seviyeye çekilmesi gerekir. Krizantem çok rağbet görüyor ama biz bunu üretmiyoruz. Zaman zaman ısıtıp soğutmamız gerekiyor. Enerji desteğiyle çeşit sayısını arttıracağız. İç pazarda yüzde 18 Katma Değer Vergisi (KDV) uygulanıyor, bunun düşürülmesini talep ediyoruz. Gelişmiş ülkelerde çiçek tüketim oranı 20-50 euro bizim ülkemizde 2 euro civarında" ifadelerine yer verdi. Türkiye’de halen çiçekçilik sektörünün bilinmediğini dile getiren İsmail Yılmaz, 'Çiçek dalında güzeldir' mantığının kırılamadığını kaydetti.
6 MİLYON DOLAR GELİR
Anneler Günü’nün bu yıl 13 Mayıs’ta kutlanacağını ifade eden Yılmaz, "Yaklaşık 35 ülkeye 42 milyon dal kesme çiçek gönderdik. 6 milyon 700 bin dolarlık gelir oldu. Ama bu sadece ihracat ayağı. En az bu kadar da iç piyasaya oluştu. Satışlarda İngiltere, Özbekistan, Almanya, Hollanda ağırlıkta. Bu yıl 54 milyon dolarlık gelire yükseldik, geçen yıl aynı döneminde 40 milyon dolardı. Yüzde 35’e yakın ihracat artışı oldu” dedi. Yılmaz, sektörün 7 binin üzerinde çalışana istihdam sağladığını belirtti.

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Orta Anadolu Süs BitkileriÇiçekte Dudak
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