CHP'liler İstiklal Marşı'nı okumayı unuttu

CHP Akçakoca ilçe teşkilatında 3 adayın yarışacağı kongre, öğretmen evi salonunda gerçekleşti. Kongreye protokol üyelerinin yanı sıra, partililer katıldı.
İSTİKLAL MARŞI OKUMAYI UNUTTULAR
Divan oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun bir dakikanın üzerine çıkmasının ardından, İstiklal Marşının çalınamaması üzerine sahneye yerel gazeteci Özdal Alas çıktı.
GAZETECİ ALKIŞ ALDI
Boynunda fotoğraf makinesi ile İstiklal Marşını salondaki partililere okutan Alas, alkış aldı.
Yerel Gazeteci Özdal Alas, emekli öğretmen olduğunu ve yaklaşık 7 yıldır yerel gazete çıkardığını ifade etti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.