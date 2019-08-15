CHP’li Yaman’dan örnek davranış: Kediye elleriyle su içirdi

HAYVANLARA yönelik gerçekleşen ve giderek artan şiddet vakaları tedirginlik yaratırken, Alanya, hayvan dostu kentler arasında yer alarak, bir adım öne çıkıyor. Özellikle sıcak yaz günlerinde hayvan dostlarımıza iyilik yapmak, uygun ve onların ulaşabilecekleri bölgelere bir kap su koymak kadar kolay. Alanya’da halkı hayvan dostlarına ilişkin farkındalığı ile hâlihazırda takdir toplamaya devam ederken, iç ısıtan bir davranış da Alanya Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Yaman’dan geldi. Yaman Kurban Bayramı tatili için gittiği İstanbul’da Eyüp Sultan Camii’ni ziyaret etti ve ziyareti kapsamında susamış bir kediyle karşılaştı. Yaman’ın kediye kendi elleriyle su içirdiği anlar ise kameralara yansıdı.