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CHP’li vekilden Genelkurmay Başkanı’na sert eleştiri

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kendisi hakkında TBMM'ye sunulan fezleke ile ilgili, “İstedikleri kadar fezleke hazırlasınlar, biz gerçekleri söylemeye devam edeceğiz” dedi. Fezlekeyi bugün değerlendiren Ağbaba, Genelkurmay Başkanı'nın kendisi hakkında suç duyusunda bulunduğunu hatırlatarak, "Bununla ilgili bir yargılamam var. Buradan tekrar söylüyorum Genelkurmay Başkanı, on başını çavuş yapamıyor. Genelkurmay Başkanı davetlerde düğünlerde siyasilerin eteğine yapışıp geziyor" dedi

CHP’li vekilden Genelkurmay Başkanı’na sert eleştiri

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kendisi hakkında TBMM'ye sunulan fezleke ile ilgili, “İstedikleri kadar fezleke hazırlasınlar, biz gerçekleri söylemeye devam edeceğiz” dedi. Fezlekeyi bugün değerlendiren Ağbaba, Genelkurmay Başkanı'nın kendisi hakkında suç duyusunda bulunduğunu hatırlatarak, "Bununla ilgili bir yargılamam var. Buradan tekrar söylüyorum Genelkurmay Başkanı, on başını çavuş yapamıyor. Genelkurmay Başkanı davetlerde düğünlerde siyasilerin eteğine yapışıp geziyor" dedi

07 Ekim 2017 Cumartesi 20:55
CHP’li vekilden Genelkurmay Başkanı’na sert eleştiri
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PARTİ binasında düzenlenen basın toplantısına CHP İl Başkanı Enver Kiraz'ın yanı sıra il yönetimi katıldı. Ağbaba, bir süre önce yaptığı basın toplantısı ile ilgili TBMM’ye fezleke geldiğini belirtti. Fezlekede, 3 Şubat 2017 tarihinde CHP Malatya İl Başkanlığı’nda basın toplantısı yapan Ağbaba’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulan yeni anayasa değişikliğine değindiği. anayasa değişikliği referandum kampanyasını Genelkurmay Başkanı’nın, Kardak çıkışı ile birlikte başlattığini öne sürerek, “Siyasi şov yapacağına gitsin El-Bab'da katil sürüsü ile uğraşın” dediği ifade edildi.

Fezlekeyi bugün değerlendiren Ağbaba, Genelkurmay Başkanı’nın kendisi hakkında suç duyusunda bulunduğunu hatırlatarak, şöyle dedi:

“Bununla ilgili bir yargılamam var. Buradan tekrar söylüyorum Genelkurmay Başkanı, on başını çavuş yapamıyor. Genelkurmay Başkanı davetlerde düğünlerde siyasilerin eteğine yapışıp geziyor. Bir daha söylüyorum Genelkurmay Başkanına on başını çavuş yapamadığı gibi bütün yetkileri elinden alınmış o basın toplantısında bir şeyi de eksik bırakmışım. Darbeciler tarafından esir alınmış bir genelkurmay başkanı var. O Genelkurmay Başkanı’nın o koltukta 1 dakika bile oturması Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) şanlı tarihi için zül sayılır. Bunlar istediği kadar fezleke hazırlasın biz gerçekleri söylemeye devam edeceğiz.”

“KADİR TOPBAŞ İSTANBUL'UN KATİLİ”

Belediye başkanlarının istifalarıyla ilgili konuşan ağbaba, Bütün darbelere karşı olduklarını ifade ederek, “Sivil darbeye de karşıyız. ‘Seçimle gelen seçimle gitmeli’ diyoruz. Seçimle gelen Davutoğlu'na bir darbe yapılıp indirildi. Şimdi Kadir Topbaş indiriliyor. Gökçek istifa edecek mi, etmeyecek mi tartışılıyor. Düzce Belediye Başkanı istifa ettiriliyor. Kadir Topbaş'ın İstanbul'un katili olduğunu, bu kente büyük kötülükler yaptığını düşünüyoruz. Ankara'nın hali yaptığı icraatlar ortada ama biz geçimle gelenlerin seçimle gitmesinden yanayız. Onları halk seçmiş halkın göndermesi lazım” diye konuştu.

Milletvekili Veli Ağbaba FETÖ ile mücadelenin sadece ‘kimsesi olmayanlarla’ sürdürüldüğünü iddia ederken, TBMM’ye sunulan tütün ile ilgili torba yasa tasarısına ilişkin şöyle konuştu:

“Benim başkanlığımda tütünle ilgili bir heyet oluşturduk. Malatya ve Adıyaman'da incelemelerde bulunacağız. Bizim tepkilerimiz üzerine bakan biraz geri adım attı. Ama önümüzdeki hafta komisyona gelecek. Komisyonda Malatya ve Adıyaman adına tütünle ilgili her türlü mücadeleyi yapacağız. Bu tasarımı yapan hükümet, bürokratlar değil. Bu kanunu yapan büyük sigara şirketleri. Bunu herkes bilsin bu kanunu hazırlayıp torba kanuna koyan büyük sigara firmaları Malatya ve Adıyaman'da ki gariban çiftçilerin 1-2 dönüm kendileri ekerek kendi geçimlerini sağlayan istenen garibanların ekmeği elinden alınmak isteniyor.” 

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Veli Ağbaba
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