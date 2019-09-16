CHP’li vekil Budak bu akşam Dim TV Ana Haber’de

CUMHURIYET Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, esnafa kullandırılan indirimli kredilerde faiz oranının yüzde 5’ten yüzde 8’e çıkarılması ve geri ödemelerdeki taksit aralığının 3 aya indirilmesi uygulamasından vazgeçilmesini istedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye sonu önergesi veren Çetin Osman Budak, ekonomik süreci, esnafın süreçten nasıl etkilendiğini ve sunmuş olduğu soru önergesini Alanya’nın sesi Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında anlatacak.

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DİM TV NASIL İZLENİR?

'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.