CHP’Lİ Karadağ Politika Kulisi'nde
Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV’de her Cuma ekrana gelen Politika Kulisi’nin yeni yayın dönemindeki ilk konuğu, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ olacak.
ALPER KUTAY
DİM TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ve 11 Ekim Cuma günü saat 20.00’de başlayacak programda Karadağ’a önümüzdeki aylarda yapılması gündemde olan ilçe kongresi, Kasım ayında yapılacak delege seçimlerinin yöntemi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’daki bulvar ve ana caddelerin Alanya Belediyesi’ne devri konusunda ne düşündüğü de sorulacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Alanya’da geçmiş dönemde başlayan yatırımlarını devam ettirmesi konusunda CHP İlçe Teşkilatı’nın tavrı, ayrıca Alanya Belediyesi’nin yeni dönemdeki yönetim anlayışı da CHP’li Karadağ’a yöneltilecek sorular arasında. Canlı olarak ekrana gelecek programda WhatsApp ve Facebook üzerinden izleyicilerden gelecek sorular da CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ’a yöneltilecek.
Antalya BŞB tarafından bulvar ve ana caddelerin Alanya'ya devredilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
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