CHP’li kadınlardan kınama! ‘Bu ülkede artık anneler ölmeyecek’

CHP Alanya İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı İlknur Akpınar da ülke genelinde olduğu gibi tam saat 13.00’de bir basın açıklaması yaparak kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin son bulması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Akpınar, “Yaşam hakkı elinden alınan tüm kadınların sesi olmak için bütün Türkiye’de 81 il ve ilçe CHP Kadın Koları olarak bir günde bildiğimiz 3 cinayet var. Tuba Erkol, eşine uzaklaştırma cezası verildi. Eşinden boşanmak istediği için eşi tarafından onlarca bıçak darbesiyle öldürüldü. Emine Bulut, kocasından 4 yıl önce boşandı ve eski eşi tarafından onlarca bıçak darbesiyle öldürüldü. Asiye Güzel, 2 yıl önce boşandığı eşinden kaçmak için Alanya’ya sığındı. İzini takip eden eski eşi Asiye Güzel’in yüzüne kezzap döktü. Asiye yoğun bakımdayken öldü.

“Ölmek istemiyorum” diyen bir anne,

“Anne lütfen ölme” diyen bir evlat.

Bir cümle ne kadar can yakabilirse o kadar yaktı canımızı.

Kahrolduk, mahvolduk...

Yine bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü, hem de çocuğunun gözleri önünde.

"Ölmek istemiyorum" diye feryat eden Emine Bulut eski eşi tarafından öldürüldü!

Türkiye'de kadın olmanın ne kadar zor olduğuna her gün onlarca korkunç örnekle tanık oluyoruz.

Her gün onlarca kız kardeşimiz erkek şiddetine maruz kalıyor.

Yetmiyor, katilin ceza alması için mücadele etmemiz gerekiyor!

Çünkü bu ülkede kadın katili erkeklerin ceza alması için mücadele etmek gerekiyor!

Çünkü bu ülkede adalet de erkek!

Bilinsin ki

Kimse bu cinayetten kendini aklayamaz:

Kadın düşmanı politikalarla her gün karşımıza çıkanlar,

Hâkim karşısına jilet gibi takım elbisesiyle çıktığı için Kadın katillerine iyi hal indirimi uygulayanlar,

4 yıldır yürürlükte olan ancak uygulanmayan İstanbul Sözleşmesi’nin gereğini yerine getirmeyenler,

Kadınları bu erkek şiddetinden korumaya odaklanmak yerine, “ne yapar ne ederiz de boşanmaları engelleriz” diye meclis komisyonları kuranlar,

Boşanmayı tabulaştıranlar,

Nafaka hakkına saldıranlar,

Yıllar süren mücadelelerle kazandığımız her bir hakkımızı elimizden almaya çalışanlar,

Kadınları korumayan, haklarımıza saldıranlar

BU CİNAYETE ORTAKTIR.

Yetmedi mi artık bu kadar kadının ölmesi?

Yetmedi mi bu kadar çocuğun annesiz kalması?

Biz bu ülkenin erkek adaletine dayanamıyoruz.

“Bir kişi daha eksilmeyeceğiz” dedikçe onlarca eksiliyoruz.

Dün sadece Emine Bulut'un haykırışını izledik ama 2019'da erkekler tarafından katledilen 223 kadın da ölmek istemiyorum diye haykırdı.

Neden kadın cinayetlerine, kadına şiddete son veremiyoruz?

Caydırıcı ve uygulanabilir cezalar gelmediği sürece, kadın cinayetlerini önlemek üzere konulan 6284 sayılı koruma kanunu ve İstanbul Sözleşmesi tam olarak uygulanmadığı, katil erkeklere ödül gibi dağıtılan indirimlere bir son verilmediği sürece BİT-ME-YE-CEK!

Emine Bulut bir tane değil, bir kerelik değil, tesadüfi değil.

Üzülürken de öfkelenirken de bunu aklımızda tutmalıyız.

Biz iyi hal indirimi istemiyoruz

Tahrik indirimi istemiyoruz

ÖLMEK İSTEMİYORUZ

Bu vahşete karşı sessiz kalmıyoruz! Kalmayacağız!

Alışmayacağız, susmayacağız!

Bizler kadınlar ölmesin diye mücadele etmeye devam edeceğiz!

Bu zalimlere, ve bu zalimleri koruyanlara karşı birlik olacağız.

Bu ülkede

Anneler ölmeyecek!

Çocuklar ağlamayacak!” dedi.