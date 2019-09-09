CHP’li Gezginci: ‘Bu bir hukuk katliamıdır’

ÖZEL HABER- Ceren Şahin

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek açılan davada mahkeme heyeti kararını 3 gün önce açıkladı. Kaftancıoğlu 5 ayrı suçtan toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti tutuklama kararı vermezken, 'Korkmayacağız' diyen Kaftancıoğlu karara İstinaf mahkemesinde itiraz etmeye hazırlanıyor.

‘KAFTANCIOĞLU’NA SİYASİ BİR YARGILAMA YAPILMIŞTIR’

Kaftancıoğlu’na destek Alanya’dan geldi. Aynı zamanda Kaftancıoğlu’nun avukatı da olan CHP’li Müge Gezginci karara ilişkin Yeni Alanya’ya konuştu. Gezginci siyasi bir yargılama yapıldığına dikkat çekerek “9 yıl 8 ay 20 gün. Tarih yine baştan sona hukuksuz bir soruşturma sürecinden sonra, yine baştan sona hukuksuz bir yargılama sürecini yazdı. Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Türk Ceza Kanunu ve bütün evrensel hukuk normları alaşağı edildi. Müvekkilimizin siyasi kişiliğinden dolayı, siyasi bir yargılama yapıldı. İddia makamının, sanığın ve avukatlarının savunması alınır alınmaz, duruşmaya ara vermeden ya da kısa da olsa başka bir duruşma günü vermeden, mütaalasını flashbellekle sunması, dava sonuncunun cezalandırma olacağının, davanın başından beri belli olduğunun kanıtıydı. Soruşturma tarihinin, Sayın Canan Kaftancıoğlu’nun İstanbul İl Başkanı olduğu tarihlerde olması tesadüf değildir. Müvekkilimizin, her duruşma öncesi, twitter hesabının kontrol edilmesi ve hesabında şiir paylaştığı ve duruşma sonrasında şiir okuduğu için tutanak tutularak, bu tutanağın dava dosyasına adeta bir suç delili gibi dahil edilmesi, yargılamanın usule aykırı olduğunu ve bu davanın bir ‘Cezalandırma davası’ olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu, davasız yapılan bir yargılamadır” dedi.

‘TECAVÜZCÜYE TAHRİK İNDİRİMİ VAR, KAFTANCIOĞLU’NA YOK’

Gezginci açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Müvekkilimiz, ‘Kadın’ siyasetçi olduğu için, başarısı baltalanmaya çalışılmaktadır. Mağdurun dudağındaki kırmızı rujdan tahrik olduğunu söyleyen tecavüzcü sanığa, 5 yıl haksız tahrik indirimi uygulayan, 3 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığı, duruşmaya takım elbise ve kravatla geldiği için iyi hal indirimi uygulayan erkil yargı zihniyeti, müvekkilimiz dünyaca ünlü ve ödüllü şairlerin “özgürlük” temalı şiirlerini okuduğu için, bu durum duruşma esnasında mahkemeye karşı tavır ve davranışları olarak değerlendirilmiş ve iyi hal indirimi, cezasında erteleme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmiştir. Deliller toplanmadan, bilirkişi çözümleri yapılmadan, bir hukuk faciası içinde dava sonuçlandırılmıştır. Bu engizisyon mahkemesinin hukuk katliamıdır. Bizler öncelikle hukukçular olarak aydınlık günlere olan inancımızla, hakikatle yol alarak, adaleti gerçekleştirmek için mücadeleye devam edeceğiz.”