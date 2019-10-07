CHP’li Demirci şartları açıkladı 

BÜYÜKŞEHİR Yasası’yla birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi arasında bölüşülen idari yetki alanları kentte pek çok mağduriyeti de beraberinde getirmişti. Yaşanan olumsuzlular her fırsatta dile getirilirken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yerel seçim sürecinde “Alanya Alanya’dan yönetilecek. Caddeleri vereceğim” diyerek söz vermişti. Başkan Muhittin Böcek sözünü tuttu ve caddelerin Alanya’ya devrini öngören protokol imzalandı. Konuya ilişkin Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Erkan Demirci, protokolün şartlarını aktardı.

‘EŞİT VE ADALETLİ HİZMETİN GÖSTERGESİ’

CHP’li Demirci “Zaten seçim öncesi Başkan Muhittin Böcek talep eden ilçelere caddelerin geri verileceğini ifade etmişti. Bu bakımdan sözünü tuttu diyebiliriz. Sayın Böcek aynı zamanda ‘Benim zamanımda hiçbir belediye ötekileştirilmeyecek. Hiçbir belediye CHP’li ve İyi Parti’li belediyeden farklı tutulmayacak. Ortak çalışmak isteyen bütün belediyelerle eşit bir anlayışla çalışacağım’ ifadelerini kullanmıştı. Atılan bu adım da hem verilen sözün tutulmasının, hem de hizmetin Antalya’nın 19 ilçesine eşit ve adaletle götürülmesinin bir göstergesidir. İnşallah 8 Ekim’de yapılacak mecliste de ilgili karar komisyona havale edilecek ve görüşülecek. Olduğu gibi kabul edileceğini de umuyorum. İlan reklam vergileri 2019 yılı için Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edilecek. 2020 yılından itibaren de Alanya Belediyesi’nce tahsil edilmeye başlanacak. Bir diğer koşul da ilan ve reklamların yüzde 50’sinin Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılması. Zira bir takım kutlama, ilan ve mesajların yayınlanması açısından buna gerek görüldü. Alanya Belediye Başkanı’mız Adem Murat Yücel de zaten bunu kabul etti. Bu koşullarla, komisyondan da farklı bir karar çıkmaz ise caddelerin Alanya’ya devri tamamlanmış olacak. Zaten bizler de geçtiğimiz yıllarda ifade etmiştik. Alanya’nın caddelerinin Alanya’da kalması gerektiğini dillendirmiştik. Muhittin başkanımıza Alanya halkı adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.