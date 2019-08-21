CHP’li Budak'tan Alanya çıkarması!

ALPER KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, esnaf ve ziraat odası ziyaretlerinin ardından teşkilat binasında parti yönetimi ve partililerle bir araya geldi. Antalya’nın ilçelerini ziyaret eden ve sorunları yerinde dinleyen CHP’li Budak, ilçe teşkilatında partililerle buluştu. 31 Mart yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni kazanan parti olması sebebiyle her geçen gün ilginin arttığı ilçe teşkilatına üye kayıtlarının da arttığı belirtildi. Teşkilatı ziyaret eden Budak, partiye kaydolan 3 kişiye de rozet taktı.

‘İMAMOĞLU’NA DEMOKRASİ KATLİAMI YAPILDI’

Antalya'nın bütün ilçelerinde bundan sonra tüm milletvekillerinin aktif olacağını belirten Budak, “Alanya ziyareti ile birlikte 9 ilçe ziyareti yaptık. Batı ilçelerinin hepsini tamamladık. 31 Mart’ta yerel seçimleri tamamladık ama maalesef tamamlayamadık. İstanbul'la ilgili kazanılmış bir seçimin, alınmış bir mazbatanın geri alınması bizim demokrasi tarihimizde olmadığı gibi demokrasi ile yönetilen demokratik ülkelerin hiçbirinde görülmüş bir durum değildir. 17 gün belediye başkanlığı yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu 17 günde zaten neler yapacaklarını gösterdi. Hak edilmemiş bir şekilde yasaya ve anayasaya aykırı bir şekilde 17 gün sonra mazbatası geri alındı. 23 Haziran'da ise 13 bin oy ile kazanılmış bir seçimi 816 bin farka çıkararak Türkiye'ye demokrasi güçlerinin ve aynı zamanda da halkı ciddiye almayan siyasi iktidarların ne olabileceğini göstermiş oldu” dedi.

HALKIN BAŞKANLARDAN TALEPLERİ NEDİR?

İlçelerde ve Alanya'da yapmış olduğu görüşmeler sonucunda bazı raporlar hazırlanacağını söyleyen Budak, “Ciddi bir ekonomik siyasi ve sosyal politikalarla ilgili bir rapor hazırlığı içerisindeyiz. Sizlerden aldığımız bilgilerle, bu raporlarla Antalya'nın bir fotoğrafını çekeceğiz. Kırsalından sahiline kadar tüm sektörlerin bir fotoğrafını çekiyoruz. Bu rapor öncelikle CHP’li ilçe belediye başkanlarından beklenen talepleri, aynı zamanda yaşanan sorunları o belediye başkanlarımıza, ‘ilçe belediye başkanları raporu’ şeklinde düzenlenecek ve iletilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e hazırlanmak üzere Antalya'nın tüm ilçelerinin talep ve sorunlarını, beklentilerini kapsayan sürdürülebilir belediyecilikle ilgili bir rapor vereceğiz. Bir rapor da CHP Genel Merkezi’ne hazırlayıp vereceğiz. Bu çalışmalar kapsamında 8 ilçenin raporları hazırlanmış durumda. Tamamı bittikten sonra da masa başında oturup bu çalışmayı yürüteceğiz” diye konuştu.

ŞEBNEM KÖSEOĞLU’NA DESTEK ÇAĞRISI

Bir süredir lösemi (kan kanseri) tedavisi gören ve ilik bekleyen Alanyalı Şebnem Köseoğlu’na destek çağrısı yapan Budak, “Şebnem Köseoğlu'na kök hücre konusunda destek olalım. Sizler sayesinde insanlar güzel günler görecek. Bunları düşünün, bu desteği esirgemeyin. Şebnem kardeşimize destek verin” ifadelerini kullandı.