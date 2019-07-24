CHP’lİ başkanlar çalıştay yolcusu

ALPER KUTAY

ARALARINDA Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in de olacağı CHP'li belediye başkanları, parti bünyesinde oluşturulan ve Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un başkanlık yaptığı Yerel Yönetimler Birimi'nin düzenlediği 'Belediye Başkanları Çalıştayı' kapsamında Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir araya gelecek. 25 Temmuz'da çalıştayın gerçekleştirileceği otele giriş yapacak başkanlara eşleri de eşlik edecek. 26 Temmuz'da Seyit Torun'un açılış konuşmasıyla başlayacak toplantı serisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlara seslenmesiyle devam edecek. Açılış konuşmalarının ardından basına kapalı gerçekleştirilecek oturumlarda Seyit Torun, CHP Genel Merkezi'nin yerel yönetim yaklaşımını anlatacak. Aynı gün başka bir oturumda da uzmanlar yerel yönetimleri izleme, yönlendirme, destekleme mekanizmaları hakkında bilgi verecek. Başkanlar Forumu ile çalıştayın ilk günü sona erecek. Çalıştayın ikinci gününde de Ortak Akıl Atölyesi ile başkanlar fikir alışverişinde bulunacak. Seçmenlerin beklentileri konusunda uzmanlar başkanlara bilgi aktaracak. CHP'nin çalıştayı, Torun ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarıyla sona erecek.