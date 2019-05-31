CHP’li Bağışlar’dan, Başkan Yücel’e teşekkür

ALANYA Belediyesi’nin CHP’li üyesi Yılmaz Bağışlar sosyal medya hesabı Facebook üzerinden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkürlerini sunduğu bir paylaşımda bulundu. Açıklamasına "Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için " diyerek başlayan Bağışlar, Mahmutlarspor’a da bir müjde verdi. Öte yandan Alanya’da son günlerin en tartışmalı gündem maddelerinden biri olan belediyenin şirketleşmesi konusunda da CHP’li Bağışlar Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e tam destek vermişti. Bağışlar’ın paylaşımında şu ifadeleri kullandı: ""Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için” diyen Yunus Emre'nin açtığı yolu düstur edinerek çıktığımız siyaset yolunda, uzlaşmacı tavır derken tam da bundan bahsediyorduk azizim. Derdi memleket olmayan, kirli zihniyetlerin yıpratma politikalarına rağmen memleket için bir şeyler yapmaya devam ediyoruz ve bu zihniyetlerin bizi anlamasını da beklemiyoruz. Bu mübarek günde, siz dostlarımla paylaşmam gereken çok güzel bir haber aldım. Mahmutlarspor Kulübü ve Alanya Belediye’mizin birlikteliğinde, Mahmutlarlar Mahallesi 2129 parsel yaklaşık 20 dönüm hazine arazisinin tahsis edildiğine dair bakanlık yazısı belediyemize ulaşmıştır. Şimdi belediyemizle istişareli şekilde proje ve yatırım çalışması yapıyoruz. Destekleriniz için Mahmutlar gençliği adına teşekkürler başkanım Adem Murat Yücel. Sn. kaymakamımıza da şükranlarımızı sunuyoruz.”