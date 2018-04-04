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CHP’den ‘çekimserlik’ açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Teşkilatı, parti binasında haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Ali Takavut, toplantının ardından basın açıklaması yaptı ve dün oylanan faaliyet raporunda parti olarak neden çekimser oy kullandıklarına açıklık getirdi 

CHP’den ‘çekimserlik’ açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Teşkilatı, parti binasında haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Ali Takavut, toplantının ardından basın açıklaması yaptı ve dün oylanan faaliyet raporunda parti olarak neden çekimser oy kullandıklarına açıklık getirdi 

04 Nisan 2018 Çarşamba 16:21
CHP’den ‘çekimserlik’ açıklaması
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BELEDİYE Meclisi’nde 7 üyesi bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), dün (3 Nisan) mecliste yapılan faaliyet raporu oylamasında çekimser oy kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) mensuplarının oylarıyla kabul edilen raporda CHP’nin bu tercihi yapmasının nedenini İlçe Başkanı Ali Takavut, parti binasında yapılan haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı ardından Dim TV’ye (dimtv.tv) açıkladı. Takavut, Büyükşehir yasasıyla birlikte belediyenin sorumluluk alanının çok arttığını belirtip, oylarının seyrini belirleyen en önemli etkenin bu olduğunu belirtti. Takavut, “Çekimser oy kullanmamızda hiçbir art niyet yoktur. Bunun temel nedeni şudur: Büyükşehir yasasından sonra belediye başkanı, eskiden ‘köy’ diye nitelediğimiz mahallelerde de çalışma yapmak zorunda kalmıştır. Bu da bütçeye bir yük oluşturmuş, kimi zaman da ihtiyacı olan yerlere yeterli bütçe gidememiştir. Nasıl ki Güllerpınarı bir mahalleyse, Başköy de bir mahalle. Başköy’deki vatandaşlarımız da Güllerpınarı’ndakilerin aldığı hizmetleri almak istiyor ve bu onların en doğal hakkıdır. Fakat belediyenin sorumluluk alanı gerçekten çok arttı ve bütçe yetersiz gelmeye başladı. Bu da borcu giderek artırıyor.” dedi.

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Son Güncelleme: 04.04.2018 16:51
Anahtar Kelimeler:
chp den çekimserlik açıklaması
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