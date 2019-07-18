CHP’den Alanya'ya davet

ÜNİVERSİTE tercih edecek öğrencilere seslenen Baysal, "Önceki gün açıklanan YKS 2019 üniversite sınav sonuçlarının şimdiden tüm öğrenci arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyor, puanları yeten bütün öğrencileri Akdeniz’in incisi Alanya’ya bekliyoruz. Öncelikle öğrenci velilerine çocuğunuzu Alanya’ya gönderirken çok rahat olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bırakın Türkiye'yi, dünyanın en güvenilir kentlerinden biri olan Alanya’mızda kültürün, sanatın, tarihin ve bilimin ışığında dolu dolu bir üniversite hayatı yaşamaları mümkün. Üniversite eğitiminin sadece kampüslerde, dersliklerde gerçekleşmediğini çok iyi bildiğimiz için, seni geleceğe hazırlayacak bu süreçte yaşayacağın şehrin de sana değer katmasını istiyorsan Alanya hiç şüphesiz tam olarak senin yerin. Hayallerinin peşinden koşan tüm gençlerimize hatırlatmak isterim ki, Alanya sizleri hayal kırıklığına uğratmayacaktır” dedi.