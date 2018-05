CHP'de adaylık başvuruları için son gün

CHP İzmir milletvekili aday adayları, başvurularını Ankara'da genel merkeze yaptı. 30 Nisan'da başlayan aday adaylık başvuru süresi, bugün akşam sona erecek. Milletvekili aday adaylığı için şu ana kadar, 70'e yakın başvurunun yapıldığı öğrenildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Parti Meclisi (PM) Üyesi Sevda Erdan Kılıç, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi (YDK) Mahir Polat, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomi Danışmanı Turgay Bozoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın yardımcısı, eski Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak, aday adaylık dosyalarını genel merkeze verdi. DİSK eski Genel Başkanı Kani Beko da başvuru yapanlar arasında. CHP'nin İzmir milletvekillerinden Atila Sertel, Zeynep Altıok, Selin Sayek Böke, Kamil Okyay Sındır, Murat Bakan, Özcan Purçu ve Mustafa Balbay da adaylık için başvuruda bulundu. İzmir Milletvekili Zeynep Altıok ile Musa Çam ve Ali Yiğit'in de bugün gün içerisinde başvuru yapacağı öğrenildi. CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel'in ise aday adaylığı için başvurda bulunmayacağı belirtildi.



KILIÇDAROĞLU, İSTANBUL'DAN ADAY ADAYI OLACAK



7 Haziran 2015 seçimleri öncesi İzmir 2'nci bölgeden ön seçime giren ve İzmir milletvekili olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu kez İstanbul 2'nci bölgeden milletvekili aday adayı olacak.



İZMİR MİLLETVEKİLLERİ BAŞKA İLLERDEN ADAY OLABİLİR



CHP kulislerine göre İzmir milletvekillerinden bazıları farklı illerden aday gösterilebilir. Bunlardan biri Tuncay Özkan. Özkan'ın, Muğla'dan aday gösterileceği ileri sürülürken, yine Selin Sayek Böke'nin ise 24 Haziran genel seçimlerinde İstanbul'dan aday yapılacağı konuşuluyor. CHP'nin Roman vekili Özcan Purçu'nun da farklı bir ilden aday gösterilebileceği ileri sürüldü. 15 CHP'li vekilin İYİ Parti'ye transferi sonrası, 6 ok rozetini çıkarmak zorunda kalan Tacettin Bayır'ın durumu da henüz net değil. İzmir'den aday adaylık başvurusu yapanlar arasında şu isimler yer aldı:



"Ali Hıdır Uludağ, Altan İnanç, Şehrazat Mercan, Aytül Tokgöz, Bedri Serter, Cemal Kerim Mehmethanoğlu, Ednan Arslan, Ergin Demir, Erkan Acar, Gülseli Saatli, Muhsin Kara, Muhsin Kurt, Murat Demirkıran, Nilay Kökkılınç, Nurset Doğan Albayrak, Onur Utkan İlçi, Özgün Utku, Recep Can, Safiye Zengin, Saniye Nazik Işık, Ulvi Puğ, Yolcu Bilginç, Zekiye Seda Sönmez, Ali Engin, Ali Kemal Elitaş, Cemal Erdem, Dursun Türkekul, Ebru Okay, Elfin Tataroğlu, Gürbüz Bal, Hamdullah Akgül, Hatice Zeybek, Haydar Eren, İdil İdiz, Kerim Özer, Mahir Polat, Mahmut Celal Çamer, Mehmet Birlik, Murat Ergün, Murat Serdar Koç, Mustafa Anıl Feroğlu, Nevzat Kavalar, Nurdan Karaoğlanoğlu, Nurgül Uçar Aktuğ, Okan Karlıdağ, Osman Canbolat, Özgür Han, Sibel Parmaksız, Şener Akdemir, Tutku Alkış, Ülkümen Rodoplu, Volkan Bakkallar, Yalçın Halden, Yener Yenice, Yüksel Karsu, Aydın Özcan, Sayime Cantürk."