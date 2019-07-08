‘CHP tam kadro Tokar’da’

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Coşkun Karadağ bugün tam gün mesai yaptı. 31 Mart’ta Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni CHP’li Muhittin Böcek’in kazanmasıyla birlikte özellikle kırsal mahallelere gidecek hizmetler noktasında yoğun talep alan Başkan Karadağ, başta kırsal mahalle muhtarları olmak üzere çok sayıda misafir ağırladı. Alanya Çamlıcalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeref Aslan ile 17. Tokar Yayla Şenliği hakkında samimi bir sohbet gerçekleştirdiklerini söyleyen Karadağ, “Tokar Şenliği’ne davetleri için teşekkür eder, tüm halkımızla birlikte şenlikte buluşmayı canı gönülden temenni ederiz” dedi. CHP İlçe Teşkilatı Üyesi Tahsin Akçay ise Ardahan ilinin Damal ilçesinin Ata Mahallesi'nde Karadağlar'ın eteğine her yıl beliren ünlü Atatürk silüeti fotoğrafını CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ’a armağan etti. Ak Parti eski İl Genel Meclisi Üyesi, Alanya Ziraat Odası Üyesi Mahmut Peker de CHP İlçe Teşkilatı’nı ziyaret ederek Alanya'nın siyasi, ekonomik ve özellikle ziraat konusunda çok önemli fikir alış verişinde bulunduklarını söyleyen Karadağ, “Kendilerine ziyaretleri için teşekkür ederiz” diye konuştu.