Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 5 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni yasa ile artık telefon kutusundan salatalık çıkmayacak!
Yeni yasa ile artık telefon...
Stresliyken Yedikleriniz Değil, Stresin Kendisi Kilo Yapıyor
Stresliyken Yedikleriniz Değil, Stresin Kendisi...
Günlük Burç Yorumu - 4 Nisan 2018 Çarşamba
4 Nisan Günlük Burç Yorumu

CHP lideri Kılıçdaroğlu otostop çeken öğrencileri derse bıraktı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, otostop çeken ODTÜ'lü öğrencileri aracına alıp okullarına kadar bıraktı

CHP lideri Kılıçdaroğlu otostop çeken öğrencileri derse bıraktı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, otostop çeken ODTÜ'lü öğrencileri aracına alıp okullarına kadar bıraktı

04 Nisan 2018 Çarşamba 15:35
CHP lideri Kılıçdaroğlu otostop çeken öğrencileri derse bıraktı
banner404

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) okuyan bir grup öğrencinin otostop çektiği güzergahtan geçen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, öğrencilerin talebine kayıtsız kalmadı.

BÖLÜMLERİNE KADAR BIRAKTI

Gazeteduvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Genel Merkez binasına giderken ODTÜ içerisinden geçiş yapan Kılıçdaroğlu öğrencileri tek tek bölümlerine kadar bıraktı. Kılıçdaroğlu ile anı fotoğrafı çektiren öğrenciler bir sosyal medya grubunda bu fotoğrafı paylaştı.

Bu görüntüler sosyal medyada büyük beğeni kazandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
ODTÜCHPKemal KılıçdaroğluOtostop
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 gün boyunca suni sancı verilen kadının bebeği öldü
2 gün boyunca suni sancı verilen kadının bebeği öldü
Alanyalı Başkan taksicilere seslendi: 'UBER aslında rahatlık demek'
Alanyalı Başkan taksicilere seslendi: 'UBER aslında rahatlık demek'
TÜBİTAK bilim dergileri ekibi ALKÜ’de
TÜBİTAK bilim dergileri ekibi ALKÜ’de

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim