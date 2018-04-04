CHP lideri Kılıçdaroğlu otostop çeken öğrencileri derse bıraktı

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) okuyan bir grup öğrencinin otostop çektiği güzergahtan geçen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, öğrencilerin talebine kayıtsız kalmadı.
BÖLÜMLERİNE KADAR BIRAKTI
Gazeteduvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Genel Merkez binasına giderken ODTÜ içerisinden geçiş yapan Kılıçdaroğlu öğrencileri tek tek bölümlerine kadar bıraktı. Kılıçdaroğlu ile anı fotoğrafı çektiren öğrenciler bir sosyal medya grubunda bu fotoğrafı paylaştı.
Bu görüntüler sosyal medyada büyük beğeni kazandı.
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