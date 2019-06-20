CHP'li Zavlak İstanbul seçimleri için yola koyuldu!

ALANYA Belediyesi’nin en genç meclis üyesi olan Zavlak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimleri için İstanbul’a gitmeye hazırlanıyor. 23 Haziran Pazar günü yapılacak olan seçimlerde Nazmi Zavlak’a da kritik bir görev verildi. İstanbul’daki teşkilatlarda oldukça tanınan ve güvenilen bir isim olan Zavlak, İstanbul Beyoğlu İlçe başkanı Bekir Özcan ve örgütü tarafından Sururi Mehmet Efendi Mahallesi’nde yer alan Sururi İlköğretim Okulu’nda görevlendirildi. İstanbul’daki seçimler için en baştan beri sıkı bir çalışma süreci geçiren Zavlak jübilesini seçim günü yapacak. Kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmek istediğinin altını çizen Zavlak, “İstanbul’da bulunduğum süre içerisinde partimiz için çalışmalarımı sürdürmüş ve oradaki teşkilatlarımızla sıkı ilişkilerim olmuştu. Teşkilatlarımız da bana güvenerek böyle bir görevlendirmede bulundular. Şimdi önümüzde tarihi bir seçim var. Sadece İstanbul değil, Türkiye için oldukça önemli olan bu seçimde benim üzerime düşen vazifeyi en iyi şekilde gerçekleştirmek için İstanbul’da olacağım. Seçimin sonunda da inşallah kazanan taraf biz olacağız. Her şey çok güzel olacak.” ifadelerini kullandı.