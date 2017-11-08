CHP'li vekil Ali İsmail için koşacak

TÜM yurttaşlara ALİKEV burs fonuna destek çağrısında bulunan Çakırözer, “ Gelin yapacağımız bağışlar ile Ali İsmail Korkmaz’ın düşlerini birlikte gerçekleştirelim, gençlerimizin eğitimi için hep birlikte umut olalım” dedi.

ADIMLARIMIZ ÖĞRENCİLERİMİZE BURS OLACAK

Ali İsmail Korkmaz’ın, 19 yaşında, gezi protestolarında darp edilerek öldürülmesinin ardından ailesi tarafından kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), gençlere burs sağlıyor.

12 Kasım Pazar günü İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 39. Vodafone İstanbul Maratonu’nda koşacak Çakırözer, “Ali İsmail Korkmaz Vakfı her yıl olduğu gibi bu yıl da burs verdiği öğrencilerin geleceğine ışık oluyor. Burslu öğrenci sayısının önümüzdeki yıllarda daha da artması için pazar günü Ali İsmail’in annesi Emel Anne ile birlikte ben de koşacağım.. Adımlarımız öğrencilerimize burs olacak. Bizler Ali İsmail’in düşlediği sevgi ve kardeşlik dolu yarınları burs fonuna vereceğimiz katkılar ile yaratabiliriz. Pazar günü yapacağım koşuya bağış yaparak, ALIKEV burs fonuna siz de istediğiniz miktarda katkı sağlayabilirsiniz. Desteğiniz için şimdiden Ali İsmail Korkmaz'ın anısını yaşatan ALİKEV, sağlanacak bursla üniversite eğitimlerini tamamlayacak gençlerimiz ve kendi adıma yürekten teşekkür ederim” dedi.

ALİKEV BAĞIŞLARINIZI BEKLİYOR

Çakırözer bağışta bulunmak isteyenlerinhttps://bagis.adimadim.org?ccid=CC21810 linki üzerinden kredi kartı ile bağışta bulunabileceklerini ya da CC21810 koşucu kodunu kullanarak İş Bankası Antakya Şubesi Ali İsmail Korkmaz Vakfı hesabına bağışta bulunabileceklerini belirtti.