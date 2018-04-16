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CHP'li Takavüt'ten ALTSO Başkanı'na ziyaret

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'i ziyaret eden CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt, "Geride kalan 4 yılda Mehmet Başkan her zaman tarafsız davranmıştır" mesajı verdi

CHP'li Takavüt'ten ALTSO Başkanı'na ziyaret

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'i ziyaret eden CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt, "Geride kalan 4 yılda Mehmet Başkan her zaman tarafsız davranmıştır" mesajı verdi

16 Nisan 2018 Pazartesi 23:49
CHP'li Takavüt'ten ALTSO Başkanı'na ziyaret
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Haber: Alper KUTAY

4 NİSAN Çarşamba günü yapılan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimlerinde kırmızı listeyle yarışan ve 2013'ün Haziran ayında olduğu gibi mavi listeyle yarışan Mustafa Tuna'yı ikinci kez yenen Mehmet Şahin'e tebrik ziyaretleri sürüyor. Şahin'in dünkü ziyaretçileri arasında, CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt ile ekibi de vardı. Şahin, konuklarını kapıda karşıladı ve tek tek selamlaştı. Şahin'in geride kalan 4 yılda tarafsız ve objektif bir başkanlık yaptığını söyleyen CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt, "Kendisiyle her zaman uyum içerisinde çalıştık. Bu dönem de aynı azimle çalışacağız. Tarafsız olduğu için teşekkür ediyoruz" dedi. Şahin'in birinci döneminde yaptığı ciddi çalışmalar karşılığında ikinci döneminde üyelerin büyük çoğunluğundan destek aldığını söyleyen Takavüt, "Birinci dönemdeki yapmış olduğu  çalışmaların daha iyisini bekliyoruz. Alanya’yı özellikle turizm açısından daha iyi noktalara götürme açısından ciddi çalışmalar yapacağını düşünüyorum" dedi.
'TURİZMCİYE HAKSIZLIK YAPILIYOR'
CHP heyetine destekleri için teşekkür eden ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, odanın imkanlarından diğer tüm partiler gibi CHP'nin de istifa etmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi. CLK’nın haksız bir uygulama yaptığını belirten Şahin, "Elektrik kullanmadan otelcilerden teminat isteniyor. Kesinlikle yanlış bir uygulama. Üst düzey yöneticileri aradım, bu uygulamanın doğru olmadığını söyledim. Eğer sonuç alamazsak ekibimle birlikte Ankara’ya giderim. Bu uygulama turizmciler için haksız bir uygulamadır. Kullanılmayan elektriğin parasını talep etmek doğru değildir. Buna şiddetle karşı çıkacağız" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Altso BaşkanıMehmet şahinTakavüt
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