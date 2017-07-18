CHP'li Sipahioğlu'ndan uyarı

DEFALARCA kamuda yer alan, yetkililerin üzerinde sıkça durduğu bir konu olmasına rağmen toplum olarak çevre bilincine ulaşılamadığını söyleyen Sipahioğlu, "Birçoğu mavi bayraklı ve uluslararası itibara sahip olan sahillerimizin kıymetini bilemiyoruz. Sivil toplum örgütlerinin ve idari makamların dikkat çekici önlemleri ve etkinlikleri olmasına rağmen halen teknelerden denize atılan sıvı ve katı atıklarla sahilimiz ve denizimiz kirletiliyor. Denizlerdeki bu kirlilik insan sağlığını negatif etkilemekle birlikte, balık sayılarında ve türlerinde düşüşlere sebep olabilir. Şehrimize gelen misafirlerin mutsuzluğuna, turizmcilerin kötü durumlara düşmesine sebebiyet verebilir" dedi.
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