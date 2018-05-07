CHP'li Sipahioğlu'na yoğun ilgi

Haber: Alper KUTAY
CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Ömer Güven tarafından karşılanan Sipahioğlu, partililerden yoğun ilgi gördü. 24 Haziran tarihinin ülkenin kaderi için önemli bir gün olduğunu söyleyen Sipahioğlu, "Sizlerden destek bekliyoruz. Herkes oyuna ve sandığa sahip çıkmalı. 24 Haziran, Cumhurbaşkanı Muharrem İnce ile Türkiye'nin yeniden doğacağı, karanlıkların son bulacağı tarihi bir gündür" dedi.
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