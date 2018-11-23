CHP'li kadınlar kermes düzenledi

CUMHURİYET Halk Partisi Kadın Kolları tarafından parti binasının önünde bir kermes düzenlendi. Cuma gününün bereketiyle son derece ilgi gören kermeste kadın partililerin emekleri stantta yerini aldı. CHP Kadın Kolları Başkanı İlknur Akpınar “Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak bugün hep birlikte, birlik beraberlik içerisinde bir kermesimizi daha gerçekleştiriyoruz. Emek veren ve katılım sağlayan bütün dostlarımıza, arkadaşlarımıza ve halkımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı da kadın partilileri yalnız bırakmayarak stantta yerini aldı. Çorbacı kermese ilişkin yapmış olduğu konuşmasında “Öncelikle tüm İslam alemine ‘Hayırlı Cumalar’ diliyorum. İlçe Kadın Kolları tarafından gerçekleşen kermeste yine bir aradayız. Akşama kadar hem partililerimiz hem de katkı sağlamak isteyen vatandaşlarımız buraya geliyor ve destek oluyorlar. Desteklerini sunan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.