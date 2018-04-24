CHP'li kadınlar basınla buluştu

KAHVALTIYA, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Alanya İlçe Başkanı Ali Takavüt, CHP'li meclis üyesi Eray Erdem, Türkiye Gazeyeciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, AGC yönetim kurulu üyeleri, basın mensupları ve CHP ilçe teşkilat üyeleri katıldı. CHP Kadın Kolları Alanya İlçe Başkanı Şadıman Tığlı kahvaltı öncesi yaptığı açıklamada, "Doğru dürüst ve tarafsız olarak bizleri bilgilendiren, bu uğurda birçok zorlukla karşılaşan basın emeklilerimize CHP Alanya İlçe Teşkilatı ve Kadın Kolları olarak kolaylıklar diliyorum. Gerçeklere dayanarak haber oluşturma ve yayma konusundaki gayretinizi biliyoruz. Önünüze çıkan tüm olumsuzluklara rağmen mesleğinizi onurunuzla yaptığınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.
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