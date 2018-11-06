CHP'li gençler piknikte buluştu

CHP Kaş Gençlik Kolları tarafından Akçagerme Piknik Alanı'nda düzenlenen pikniğe eski Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk, CHP Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan, CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner, CHP Gençlik Kolları MYK Üyesi Gökhan Yılmaz, eski Kaş Belediye Başkanı Musa Bilgiç, eski Kalkan Belediye Başkanı Ömer Saim Karakurt, CHP Kaş Gençlik Kolları Başkanı Can Ülker, CHP Demre Gençlik Kolları Başkanı Mete Hakan Caner, CHP Kaş Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bozca Gümüş, CHP Kaş Belediye Başkanı aday adayları Ulaş Akbaş, Erkan Demirci, Hayri Süt, Yusuf Ulaş Akçay, CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Halil Arıkan, belediye meclisi üyeleri ve yaklaşık 200 CHP'li genç katıldı. CHP Gençlik Kolları MYK Üyesi Gökhan Yılmaz, "Türkiye gerçekten zor günler yaşıyor. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiği gençler olarak artık bu kötü gidişe 'dur' demek zorundayız. Bunun ilk basamağı 30 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler olacak. Bu seçimlerde biz gençlere büyük bir görev düşüyor. Hep birlikte yerel seçimlerde koşacağız, çalışacağız. Önce Kaş, sonra Antalya'da yerel iktidar için çalışacağız. Buradaki sizin coşkunuz şunu gösteriyor. Kaş'ta yeniden sosyal demokrat bir belediye başkanı göreceğiz" dedi. CHP Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan da yeni göreve geldiğini belirterek, "İlk olarak Kaş'taki CHP'li gençlerle kaynaşmak, yerel seçimlerin startını gençlerle vermek için bu pikniği düzenledik. Kaş'ta ve Antalya'da yeniden sosyal demokrat belediye başkanlarını göreve getireceğiz. Şu anda Kaş Belediye Başkanlığı için 5 aday adayımız var. 4'ü burada. Bu arkadaşlarımızdan veya bir başka arkadaşımız CHP'den Kaş Belediye Başkanı adayı olacak. Aday olamayan arkadaşlarımız söz verdi. Kim aday olursa olsun omuz omuza çalışacağız. Küsmek yok. Ülkemiz için, Kaş için, Antalya için, geleceğimiz için koşacağız. Hep birlikte çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız" diye konuştu. Konuşmaların ardından pikniğe katılanlar birbiriyle sohbet edip kaynaştı.